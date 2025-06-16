Скандального Потапа "скорой" забрали в больницу: "Благодарен врачам - я жив"

Потап / © instagram.com/realpotap

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Украинский рэпер и продюсер Потап попал в больницу, куда его отвезли "скорой помощью".

Об этом артист рассказал в своем Instagram, а также опубликовал фото из медучреждения. Скандальный Потап говорит, что, конечно же, мечтал о паузе от работы, но не такой ценой. У продюсера возникли серьезные проблемы со здоровьем, что ему пришлось вызывать "скорую помощь". Рэпера забрали в больницу, где ему поставили капельницы. В подробности Потап углубляться не стал. Однако, очевидно, произошло что-то серьезное, ведь, по словам исполнителя, он выжил благодаря работе медиков.

Потап / © instagram.com/realpotap

"Я мечтал о перерыве и получил его: скорая помощь, капельницы, больница. Благодарен врачам - я жив!" - напугал продюсер.

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Потап / © instagram.com/realpotap

Потап / © instagram.com/realpotap

Отметим, Потап во время полномасштабной войны все чаще оказывается в эпицентрах громких скандалов. Больше всего рэпера критикуют за то, что он находится за границей и не возвращается в Украину. Кроме того, доставалось продюсеру и из-за неоднозначного поведения. В частности, он развлекался с россиянами за границей, а также давал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. К тому же Потап не стыдиться петь на русском.

Недавно бывшая бэк-вокалистка рэпера Марта Адамчук высказалась о его позиции. Исполнительница объяснила, как относится к такому неоднозначному поведению Потапа во время полномасштабной войны.