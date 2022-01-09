Скандального российского тиктокера не пустили в Украину

Блогера не уронили пограничники в аеропорту.
Известного российского тиктокера-миллионника Даню Милохина не пустили в Украину.
20-летний исполнитель, известный своими скандальными выходками, прилетел с пересадкой в Киев, чтобы "потусить". Однако после того, как Даня несколько часов просидел в аэропорту, его отправили обратно. Об этом Милохин рассказал в своих Instagram-stories.
"Чуваки, меня не впустили. Я враг. Нас обратно развернули", – сказал он.
Между тем, в комментариях пользователи пишут, что летом блогер был в оккупированном Крыму.
Читайте также: