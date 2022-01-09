Скандального российского тиктокера не пустили в Украину

Блогера не уронили пограничники в аеропорту.

Известного российского тиктокера-миллионника Даню Милохина не пустили в Украину.

20-летний исполнитель, известный своими скандальными выходками, прилетел с пересадкой в Киев, чтобы "потусить". Однако после того, как Даня несколько часов просидел в аэропорту, его отправили обратно. Об этом Милохин рассказал в своих Instagram-stories.

Даня Милохин / instagram.com/danya_milokhin

"Чуваки, меня не впустили. Я враг. Нас обратно развернули", – сказал он.

Между тем, в комментариях пользователи пишут, что летом блогер был в оккупированном Крыму.

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