Скандального тиктокера Даню Милохина избили в Грузии и выгнали в Россию

Известного российского тиктокера-миллионника Даню Милохина избили в Грузии из-за его национальности.

Такую информацию распространили российские пропагандисты. Отмечается, что инцидент произошел в центре Тбилиси, где Милохин давал интервью и признавался в любви своей родине – стране-агрессоре России. После разговора с журналисткой блогер прогуливался по городу и почему-то решил заглянуть в окно одного из жителей Тбилиси. Местному это не понравилось.

Даня Милохин / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Мужчина вышел во двор и надавал россиянину пинков. Грузин якобы под антироссийские лозунги попросил Милохина уехать в Россию и не лезть в его страну. Кроме того, житель Тбилиси напомнил блогеру о 2008 году, когда РФ вторглась в Грузию. К драке присоединились еще несколько мужчин, однако их быстро разняли.

Тем временем Даня Милохин не стал жаловаться полиции и быстро сбежал из Грузии. Правда, блогер уехал не в Россию, которую так расхваливает и признается ей в любви. Милохин сбежал в ОАЭ, ведь в РФ его разыскивает военкомат.

Даня Милохин / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Отметим, блогер в 2021 году незаконно ездил в оккупированный Россией Крым. После чего ему запретили въезд в Украину. В прошлом году скандальный Милохин покинул РФ и переехал в США, где даже умудрился на видео спеть гимн Украины в компании с украинским блогером Артуром Бабичем, который ныне живет и работает в РФ. В сентябре Милохин вернулся в Москву, где планировал остаться жить. Однако там ему хотели вручить повестку и отправить на войну. Сам блогер, очевидно, несмотря на ярую любовь к РФ, не желает ехать мясом на фронт.

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