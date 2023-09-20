Скандального тиктокера Милохина в России военкомат объявил в розыск

Известного российского тиктокера-миллионника Даню Милохина в России объявили в розыск по заявлению военкомата города Анапа.

Соответствующая информация появилась на росСМП. На вопрос российского пропагандистского издания, разыскивают ли Милохина по заявлению военного комиссариата как уклониста, источник ответил, что по данным военного комиссариата города Анапа, его объявили в розыск. Вообще-то он зарегистрирован в Москве, но там он не вступил на учет.

Ранее российская пропагандистка Екатерина Мизулина заявила, что Милохина необходимо отправить на войну против Украины. После этого он уехал из РФ.

Даня Милохин / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Отметим, что в 2021 году скандально известный тиктокер Даня Милохин прилетал в оккупированный Крым. После этого, в январе 2022 года Милохин пытался попасть в Украину, однако СБУ его не пропустила, развернула и отправила в обратном направлении.

В октябре 2022 года Милохин покинул РФ и переехал в США, где во время стрима с украинским блогером Артуром Бабичем спел гимн Украины. В сентябре 2023 года тиктокер вернулся в Россию, и после заявления Мизулиной отправить его пушечным мясом на передовую к украинским защитникам, Милохин уехал в ОАЭ.

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