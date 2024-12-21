Скандальному украинскому певцу на 10 лет запретили въезд в Евросоюз

Лидер украинской группы "Пошлая Молли", певец Кирилл "Бледый" Тимошенко признался, что ему на 10 лет запретили въезд в Евросоюз.

Произошло это из-за его неудачной шутки о Польше. Осенью 2023 года скандальный артист с "юмором" заявил, что полякам "надо вступить в российскую империю". Кроме того, Кирилл еще и прошелся по польскому языку, назвав его "раздражительным".

Очевидно, поляки не оценили такую шутку. Сразу концерты "Пошлой Молли" отменили, а участники группы поспешно уехали в Вену, а уже оттуда в Тбилиси. Как рассказал Тимошенко в интервью российским изданиям, на этом ситуация не закончилась. В Грузии музыкант переждал, пока конфликт угомонится. Когда поляки перестали писать певцу в личные сообщения гневные комментарии, Кирилл решил, что может спокойно возвращаться в страны ЕС.

Исполнитель поехал из Тбилиси в Вильнюс. Однако там Тимошенко на границе задержали. Оказалось, что ему запрещен въезд в страны ЕС на три года. Музыкант попытался подать апелляцию, но, наконец, запрет продлили на 10 лет.

Кирилл Тимошенко / Фото: скриншот с видео

"На следующий день после этого скандала мы просто сели в тачку и поехали в Вену, чтобы не вылетать через Польшу. Из Вены уже полетел в Тбилиси. Когда вся эта ситуация улеглась немного, когда мне перестали поляки наваливать в личные, я понял, что уже ничего страшного не будет. Я уехал в Вильнюс писать альбом и на границе с Вильнюсом меня задержали. Я там просидел несколько часов, потом пришла женщина и сказала: "Вам закрыт въезд на три года". Когда мы попытались подать апелляцию, нам пришла бумажка, что запрет уже продлен до 10 лет", - признался артист.

В настоящее время музыкант находится в Тбилиси. Однако впоследствии он отправится в Лондон, ведь получил талант визу.

Отметим, "Пошлая Молли" – украинская группа из Харькова. Участники коллектива приобрели широкую популярность, когда поехали в РФ и начали давать там концерты. С началом полномасштабной войны музыканты покинули страну-агрессор, отказались там выступать. Впрочем, публично коллектив войну не осуждал. Группа продолжает иметь связи с Россией и уже после начала войны выпускала треки с одиозными россиянами.

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