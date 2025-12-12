Скандальную Анну Алхим оштрафовали на почти пять миллионов гривен: как блогерша нарушила закон

Анна Алхим

Скандальную блогершу Анну Алхим оштрафовали на почти пять миллионов гривен.

Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры. Уже и известна причина такого значительного штрафа. Оказывается, Анна Алхим нарушала закон Украины. Дело в том, что в стране запрещена реклама азартных игр и казино. Однако блогерша пренебрегла этим.

Минцифры сообщает, что во время мониторинга на странице Анны Алхим в Instagram обнаружили незаконную рекламу. Блогерше уже назначили наказание — штраф в размере 4,8 миллиона гривен.

"Команда агентства во время мониторинга обнаружила в Instagram-stories блогера рекламу азартных игр. За нарушение закона Анна Алхим получит штраф в 4 800 000 гривен", — говорится в сообщении Минцифры.

Анна Алхим / © instagram.com/anya.alkhim

Отметим, Анна Алхим во время полномасштабной войны оказывалась в эпицентре многих скандалов. Самые громкие из них — это активная поддержка русского языка и отказ общаться на украинском. Также блогерша не стесняется признаваться в том, что слушает музыку артистов из РФ и смотрит фильмы, которые создает страна-агрессор.

Также Алхим устроила скандал, когда публично призналась в отношениях с женатым бизнесменом Константином Валеулиным.