Скандальную Анну Алхим оштрафовали на почти пять миллионов гривен: как блогерша нарушила закон
Блогерша нарушала закон Украины.
Скандальную блогершу Анну Алхим оштрафовали на почти пять миллионов гривен.
Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры. Уже и известна причина такого значительного штрафа. Оказывается, Анна Алхим нарушала закон Украины. Дело в том, что в стране запрещена реклама азартных игр и казино. Однако блогерша пренебрегла этим.
Минцифры сообщает, что во время мониторинга на странице Анны Алхим в Instagram обнаружили незаконную рекламу. Блогерше уже назначили наказание — штраф в размере 4,8 миллиона гривен.
"Команда агентства во время мониторинга обнаружила в Instagram-stories блогера рекламу азартных игр. За нарушение закона Анна Алхим получит штраф в 4 800 000 гривен", — говорится в сообщении Минцифры.
Отметим, Анна Алхим во время полномасштабной войны оказывалась в эпицентре многих скандалов. Самые громкие из них — это активная поддержка русского языка и отказ общаться на украинском. Также блогерша не стесняется признаваться в том, что слушает музыку артистов из РФ и смотрит фильмы, которые создает страна-агрессор.
Также Алхим устроила скандал, когда публично призналась в отношениях с женатым бизнесменом Константином Валеулиным.