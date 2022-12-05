Скандальную Стужук поймали на лжи и показали, кто на самом деле забросал ее дом "коктейлями Молотова"

Скандальную блогершу-молчунью Софию Стужук поймали на лжи относительно недавнего поджога ее дома в Латвии "коктейлями Молотова".

Украинская блогерша Анна Алхим в своем Telegram-канале рассказала, что Стужук решила устроить пиар. В частности, в дом молчуньи никто не бросал коктейли Молотова. Как оказалось, "поджог" устроил ее бойфренд петардами. Его заметили на камерах видеонаблюдения, которые были у соседей.

В дом Софии Стужук бросали коктейли Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Как рассказала Алхим, скандальная Стужук это организовала для того, чтобы привлечь внимание аудитории к своему именному конкурсу.

"Аж передернуло от такого цинизма. Неудачную тему для пиара выбрала. Когда твоих сограждан, в том числе беременных женщин и детей, спящих ночью в жилых домах, убивают баллистическими ракетами – все не так однозначно и карма у них такая, а ты – голубь мира и вне политики, а когда у тебя петардой запустили — ко-ко-ко. Покушение на жизнь. Вот гнида", — возмутилась блогерша Анна Алхим.

Отметим, что с начала полномасштабной войны София Стужук решила молчать о войне в Украине, которую развязала Россия. Когда страна-агрессор массированно обстреливает ракетами украинские города и поселки, блогерша находит оправдание действиям оккупантов.

Сейчас Стужук живет со своим бойфрендом в Латвии, в Украину одиозная блогерша не собирается возвращаться.

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