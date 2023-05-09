Скандальную звезду "Школы" Василенко, которая поддерживала РФ, застали в объятиях "иноагента" Моргенштерна

Звезда сериала "Школа" Лиза Василенко, которая долго жившая в Москве, закрутила роман с российским рэпером Моргенштерном, которого на родине признали "иноагентом".

На днях актрису и исполнителя застали за страстными поцелуями и объятиями на отдыхе в Дубае. Пара наслаждалась друг другом на популярном курорте, где их и сняли на видео фаны.

Лиза Василенко и Моргенштерн/Фото: Скриншот с видео

Лиза Василенко и Моргенштерн/Фото: Скриншот с видео

Это уже не в первый раз, когда поклонники видят Лизу и Алишера (настоящее имя рэпера) вместе. Говорят, что вместе с актрисой российский артист также был и во время своего визита в Израиль, где у него второе гражданство.

Лиза Василенко и Моргенштерн/Фото: Скриншот с видео

Отметим, что ни Лиза, ни ее новый избранник-иноагент не спешат освещать правду о войне в Украине. Актриса родом из Днепра продолжает делиться веселым контентом и молчит о геноциде, который устроила Россия.

Моргенштерн также решил не говорить больше о событиях в Украине. Если в начале войны музыкант резко осудил действия Кремля и даже выпустил трек "12" с антивоенным призывом, то сейчас он умолк. Видимо, рэпера испугало то, что в РФ его добавили в список "иностранных агентов".

Напомним, что после 24 февраля Василенко, называвшая украинских патриотов "тупыми", резко сбежала из Москвы и заявила, что ей стыдно за свои слова в сторону украинцев. Однако после этого никаких заявлений из уст звезды "Школы" так и не прозвучало.

Читайте также: