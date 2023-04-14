Скандальные ANNA MARIA, чьи родители работают на оккупационные власти Крыма, громко заявили о своей позиции

Скандальный украинский дуэт ANNA MARIA в громком заявлении прокомментировали то, что их родители занимают руководящие должности в аннексированном Крыму и высказали свою позицию по поводу войны в Украине.

Певицы записали видеообращение в Instagram на фоне сине-желтого флага и заявили, что с начала полномасштабной войны поддерживают Украину.

"Мы хотим сказать, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину мы сразу на 200 процентов поддержали Украину, мы осудили российскую агрессию. Следящие за нами видят, что мы даем множество благотворительных концертов по всей стране и не только для детей, переселенцев, раненых, военных. Вот наша позиция. Мы не хотим, этим кичиться, но хотим, чтобы нашу позицию знали", — сказали артистки.

Эмоционально певицы и заявили о том, что все-таки считают Крым украинским. Хотя до этого в своих интервью они не могли дать четкого ответа на этот вопрос.

"Мы хотим сейчас сказать, как мы на самом деле думаем. Да, Крым – это Украина, иначе быть не может. Крым был, есть и будет украинским. Мы родились в Украине, это наша родина. И если бы у нас были другие взгляды и другое какое-то мнение", мы, наверное, были бы уже не здесь", – заявил дуэт.

Кроме того, Анна и Мария прокомментировали то, что их родители сейчас продолжают жить в аннексированном Крыму и, более того, работают на оккупационное правительство.

"Мы не должны отвечать за своих родителей, это отдельные люди, у них своя жизнь. Мы взрослые, у нас своя жизнь. И мы отвечаем только за собственные поступки. Не надо делать из нас монстров. Поверьте, что для нас эта война такая же болезненна, как для каждого украинца", — сказали артистки.

Напомним, что скандалы вокруг дуэта начали появляться еще в 2019 году, когда во время Нацотбора на "Евровидение" Анна и Мария затруднились ответить, что Крым — это Украина. После чего певицы вообще озадачили заявлением о том, что "Украина потеряла Крым".

Фото: instagram.com/annamariaduet

После такого скандала ANNA MARIA подлили масла в огонь тем, что уехали вроде бы представлять Украину на пророссийском конкурсе "Новая волна". Там певицы дружески обнимались с путинистом Киркоровым и не комментировали войну, которая уже продолжалась на их родине.

Фото: instagram.com/annamariaduet

Отметим, что также с 2019 года мать певиц Лариса Опанасюк стала "омбудсменкой" в аннексированном Крыму. По информации СМИ, у нее даже есть особенная "награда" от оккупационного правительства "за возвращение Крыма". Отец Анны и Марии также поддержал власти РФ и занимает должность судьи на оккупированном полуострове.

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