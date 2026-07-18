Скандальные "Кролики" Данилец и Моисеенко попали в черный список Латвии: в чем причина

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко / © УНИАН

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Скандальный юмористический дуэт «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко попал в чорный список Латвии.

В частности, одиозным комикам запретили въезд в страну. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии. Отмечается, что соответствующее решение о запрете на въезд Моисеенко и Данильцу было принято в соответствии со статьей 61, части второй Закона об иммиграции Латвии. При этом срок действия неопределен.

Запрет на въезд в Латвию напрямую негативно отразится на карьере юмористов. Дело в том, что уже в сентябре «Кролики» должны были выступить в трех латвийских городах. Теперь их концерты, очевидно, отменят.

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Владимир Данилец и Владимир Моисеенко / © УНИАН

Отметим, что еще до полномасштабной войны юмористы Данилец и Моисеенко славились своей пророссийской позицией. Они поддерживали аннексию Крыма, участвовали в пропагандистских мероприятиях и незаконно посещали полуостров. Наконец, в 2019 году юмористы оказались в базе сайта «Миротворец».

Незадолго до начала полномасштабной войны в Украине они отметились в России заявлениями о травле в Украине и жаловались на президента Зеленского. Когда РФ начала вторжение на украинские земли, они выбрали молчание. Где находятся сейчас юмористы — точно неизвестно. Однако в 2023 году они засветились в Украине — комики посетили прощание с певицей Ниной Матвиенко.

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