Скандальный Антон Лирник показался с украинским паспортом и отреагировал на притеснения его Россией

Скандальный комик Антон Лирник вышел на связь после внесения его в список "иноагентов" РФ.

На своей Facebook-странице Лирник сделал новую публикацию, где отреагировал на попытки государства-террориста пригрозить ему юридическими и финансовыми ограничениями. Комик с иронией отнесся к новому статусу и предположил, что его "наградили" через собственный проект – моноспектакль, в котором он частично высмеивает российских политиков. Более того, свое безразличное отношение к такой новости он подтвердил фото с паспортом Украины.

"Кто-то в России посмотрел моноспектакль. Российским чиновникам-идиотам: я иностранный агент по паспорту изначально. Но спасибо за признание моей работы", – отметил Антон.

Антон Лирник

Антон Лирник о внесении его в список "иноагентов" РФ

Вероятно, Антон Лирник во время войны резко изменил позицию и время от времени помогает финансово отечеству. Об этом свидетельствуют последние из его постов на странице, где он донатил на сбор по поддержке украинских детей.

Впрочем, в начале полномасштабного вторжения комик все же оскандалился рядом своих выходок. Да, он сразу уехал из Москвы и поддержал Украину картинкой в соцсети, но при этом продолжил развлекать жителей страны-агрессорки в компании россиян на зарубежных мероприятиях. А прежде и вовсе обращался к кремлевскому диктатору с просьбой помочь сделать "зеленый коридор" для вывоза гражданских из Волновахи.

Напомним, недавно скандальный продюсер Потап показался с загадочной девушкой и поразвлекался с ней на солнечном побережье за границей.

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