Скандальный Баста выступил в Одессе: зал переполнен и все без масок

Артист выступал в Ibiza Beach Club.

Скандальный российский рэпер Баста, концерты которого ранее в Киеве пикетировали украинцы 8 августа выступил в одесском клубе "Ibiza".

Перед концертом возле входа в заведение собралась большая очередь. Внутри "Ibiza" никто не придерживался карантинных норм.

Поклонники артиста стояли близко друг возле друга, не соблюдали дистанцию. Все были без масок.

Заметим, что в января 2018 года Василий Вакуленко (Баста), который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, попал в "черный список" Минкульта. Однако, впоследствии артисту-украинофобу разрешили въезжать в Украину.

31 августа 2020 в адрес Минкульта поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключение из списков лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко. После чего рэпера и исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Напомним, в мае российский артист приезжал в Киев. Тогда же охрана Басты набросились в ресторане на украинца из-за фразы о Крыме. Один из посетителей заведения решил напомнить российскому рэперу, который выступал в оккупированном Крыму, что Крым — это Украина, после чего охрана закрыла двери помещения и не впустила украинца внутрь.

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