Скандальный блогер-беглец Волошин признался, вернется ли в Украину и на какие деньги живет за границей

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

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Скандальный блогер Александр Волошин, который во время полномасштабной войны выехал за границу, признался, планирует ли возвращение в Украину и на какие средства живет.

Сейчас блогер находится в Испании. У скандального Волошина поинтересовались подписчики, вернется ли он в Украину. Блогер отметил, что старается ничего не планировать в своей жизни. Впрочем, Александр дал понять, что мыслей о возвращении в Украину в ближайшее время у него нет. Волошин отметил, что приедет з-за границы только в том случае, если появится такая возможность.

"Стараюсь ничего не планировать, живу одним днем. Если когда-то выпадет такая возможность, то охотно бы вернулся", - пояснил блогер.

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Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Также у Волошина поинтересовались, на какие средства он сейчас живет и кем работает. Блогер отметил, что у него есть сбережения, которые позволяют ему комфортно чувствовать себя в финансовом плане. Кроме того, Александр добавил, что ему и не нужно много средств. Однако блогер сейчас размышляет над тем, чем бы хотел заниматься, ведь считает, что работать все же нужно.

"Я очень много работал последние 10 лет, поэтому жить жизнь есть за что. Я уже говорил, что мне не нужно много средств для того, чтобы комфортно жить. По крайней мере не нужно много по моим прошлым меркам. Но в целом сейчас рассматриваю, какому делу посвятить свое время, потому что не работать вообще - з*лупа", - добавил Волошин.

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Выезд Александра Волошина за границу - что известно

Летом прошлого года Александр Волошин выехал из Украины и заявил, что не вернется. Блогер утверждал, что ему пришлось покинуть страну, ведь его жизни якобы угрожала опасность. Правда, доказательств этого он не предоставил.

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Украинцев очень сильно возмутил такой поступок Волошина. Дело в том, что во время действия военного положения мужчинам призывного возраста запрещено пересекать границу. Поэтому, не понятно, насколько законно блогер выехал из Украины.