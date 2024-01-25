Скандальный блогер извинился за отдых на Мальдивах в статусе волонтера и нарвался на хейт

Известная украинская блогерша-миллионница Таня Пренткович вместе с мужем, блогером Андреем Гонковским, пересекшим границу Украины как волонтер, публично извинились за свой скандальный отдых на Мальдивах.

На своих страницах в Instagram влюбленные сделали общий пост, где признали свою ошибку и извинились перед всеми, кого оскорбили скандальным поступком.

"Когда у нас, из-за смещения даты события в Варшаве, появилась возможность провести неделю вместе с детьми и семьей, мы ею воспользовались… К сожалению, мы не осознавали последствий этих действий. Мы полностью понимаем, что совершили ошибку, и понимаем масштаб проблемы! Морально мы поступили неправильно по отношению к другим людям и семьям, и искренне извиняемся. Нам очень досадно, что наш поступок заставил думать плохо о волонтерах и бизнесах, которые постоянно делают много для помощи стране и при необходимости выезжают заграницу! Выводы сделаны! Мы делали и продолжаем делать все от нас зависящее для помощи и поддержки нашей страны", - говорится в сообщении пары.

Таня Пренткович с мужем извинились за поездку на Мальдивы / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

К слову, в Сети пользователи разделились на два лагеря. Одни приняли такие извинения, а другие до сих пор возмущены ситуацией. А некоторые и вовсе считают эти слова очередным обманом. Мол, не случайно мужчина ехал в Польшу с чемоданом летних вещей.

Вы, вероятно, до конца и не поняли, что суть не в Мальдивах. Обидно, что Вы рассказывали, как тяжело самой путешествовать и вешали лапшу такой аудитории. И как верить вашим словам в дальнейшем?

Вы не заставили нас плохо думать о волонтерах и бизнесах. Вы заставили нас плохо думать исключительно о вас

Пусть лучше поговорят о том, сколько всего вы сделали для ВСУ. Таня, обнимаю!

С летними вещами? В Польшу? Зимой? Таня, вы за ид*отов нас держите?

Напомним, скандал вокруг блогера Андрея Гонковского разгорелся из-за того, что мужчина под видом волонтерства в Польше пересек границу Украины. А потом оказалось, что он отправился к возлюбленной с детьми на Мальдивы.

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