Скандальный блогер Волошин после кражи остался без паспорта Украины за границей

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Реклама

Скандальный блогер Александр Волошин после заявления об ограблении его дома в Польше назвал вещи, похищенные злоумышленниками.

Так, в своих сторис Волошин сообщил, что после инцидента за границей он остался без украинского и загранпаспорта, наличных в размере пяти тыс. долларов, телефона, ценных часов за свыше одного миллиона гривен и документов на виллу на Бали, которую он приобрел. Почти все это лежало в сейфе, который неизвестные вынесли из дома.

Александра Волошина ограбили / © instagram.com/voloshyn_xx

Ошарашенный блогер объяснил, что грабители ворвались в его варшавский дом через гараж. Волошин предположил, что неизвестные целенаправленно направлялись в сейф и его кабинет на втором этаже дома, где хранились все необходимые вещи и документы, ведь на первом этаже почти ничего не трогали.

Реклама

Александра Волошина ограбили / © instagram.com/voloshyn_xx

Ранее звезда Сети делился, что правоохранительные органы уже ведут расследование. Впрочем, если виновных не найдут, понятно, что по закону возобновлять украинские документы Александру придется путем обращения в консульство Украины, из которой он сбежал летом прошлого года. И до сих пор неизвестно, законно ли он пересек границу или нет. Но все же отметил, что покинул Родину в целях безопасности и избегания угроз.