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Скандальный блогер Волошин после кражи остался без паспорта Украины за границей
Александр раскрыл, что именно украли в его доме в Польше.
Скандальный блогер Александр Волошин после заявления об ограблении его дома в Польше назвал вещи, похищенные злоумышленниками.
Так, в своих сторис Волошин сообщил, что после инцидента за границей он остался без украинского и загранпаспорта, наличных в размере пяти тыс. долларов, телефона, ценных часов за свыше одного миллиона гривен и документов на виллу на Бали, которую он приобрел. Почти все это лежало в сейфе, который неизвестные вынесли из дома.
Ошарашенный блогер объяснил, что грабители ворвались в его варшавский дом через гараж. Волошин предположил, что неизвестные целенаправленно направлялись в сейф и его кабинет на втором этаже дома, где хранились все необходимые вещи и документы, ведь на первом этаже почти ничего не трогали.
Ранее звезда Сети делился, что правоохранительные органы уже ведут расследование. Впрочем, если виновных не найдут, понятно, что по закону возобновлять украинские документы Александру придется путем обращения в консульство Украины, из которой он сбежал летом прошлого года. И до сих пор неизвестно, законно ли он пересек границу или нет. Но все же отметил, что покинул Родину в целях безопасности и избегания угроз.