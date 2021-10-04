Скандальный бойфренд Тринчер о задержании патрульными: "Хочешь защиты, а получаешь в еб*ло"

Парень планирует отстаивать свои права в суде.

Бойфренд известной украинской певицы Анны Тринчер — скандальный блогер Александр Волошин впервые рассказал, почему его задержали патрульные.

По словам Александра его остановить, потому что он якобы нарушил ПДД. Патрульные задержали его за то, что он ехал по полосе для общественного транспорта. Хотя блогер уверяет, что он просто хотел выполнить поворот, а это разрешено делать, тем больше поворотник у него был включен.

Александра Волошина задержали патрульные / скриншот с видео

Александр остановился по требованию патрульных и попросил предоставить ему ролик, где видно, что он нарушил ПДД. По словам Волошина, полицейские ему не показали видео.

Александра Волошина задержали патрульные / скриншот с видео

"Видео никакое мне не показали. Они сами даже не представились. Поэтому когда они просили меня показать им своим документы, я отказался их показывать", — говорит блогер.

Александра Волошина задержали патрульные / instagram.com/voloshyn_xx

После этого, его вытащили из машины, положили лицом к асфальту с такой силой, что у него остались синяки, и заломили руки. Сейчас у Александра поврежденное плечо, у него порваны связки, поэтому он будет лечиться.

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

"Я плачу налоги. По сути, они получают зарплату благодаря мне. Я хочу защиты от них, а получаю в еб*ло. Когда я выиграю в суде, посмотрим, что скажут диванные критики, которые говорят, что я виновен", — сообщил блогер.

Синяки Александра Волошина / instagram.com/voloshyn_xx

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