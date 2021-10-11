Скандальный бойфренд Тринчер пустил в дом родителей змей и довел маму до истерики

Родители не оценили шутку.
Бойфренд известной украинской певицы Анны Тринчер — скандальный блогер Александр Волошин напугал родителей своим пранком.
Парень пустил в дом родителей змей, пока их там не было. Он решил снять на видео их реакцию, когда они увидят животных.
Впрочем, родители не оценили шутку. Мама блогера настолько испугалась змей, что у нее началась истерика.
Однако, все же со временем они успокоились и посмеялись над этой ситуацией. Папа парня даже ходил с сачком и помогал собирать змей.
"Я действительно боюсь. Мне совсем не смешно. Я боюсь этих гадов. Я не хочу бороться с этим страхом. Мне оно не нужно", — рассказала мама Александра.
К слову, не все и пользователи оценили шутку блогера. В частности, в комментариях под видео написали следующее:
- Я одна не вижу ничего смешного?
- Это слишком!
- Идиотизм. Додуматься только до такого!
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