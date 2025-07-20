Скандальный директор, которого застали за изменой на концерте, уволился: его компания сделала заявление

Энди Байрон и Кристин Кэбот на концерте Coldplay в США

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Скандал на концерте Coldplay в США, где в эпицентре оказался CEO IT-компании "Astronomer" Энди Байрон, вызвал громкий резонанс не только в Сети, но и в бизнес-среде.

Так, недавно фан-камера во время концерта сняла, как Энди обнимается с неизвестной женщиной. Когда пара заметила, что попала в объектив, оба поспешно отстранились и попытались скрыть лицо.

Менее чем за сутки TikTok с этим фрагментом набрал более 50 миллионов просмотров. Пользователи обвинили мужчину в измене, ведь Байрон находится в браке. Впоследствии журналисты выяснили, что таинственной женщиной на видео является Кристин Кебот — руководитель отдела кадров той же компании Astronomer.

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Энди Байрон и Кристин Кэбот на концерте Coldplay в США / © dailymail.co.uk

В итоге 19 июля компания официально объявила, что Энди Байрон подал заявление об увольнении, которое совет директоров единогласно принял. Об этом сообщает CNN.

"Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствовались с момента нашего основания. От наших лидеров ожидают установления стандартов поведения и ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдались", — заявили в компании.

Сам Байрон публично инцидент не комментировал. Известно, что он удалил свой профиль в LinkedIn, а его жена Меган — деактивировала аккаунт в Facebook и убрала фамилию мужа со страницы.

Напомним, недавно жена Виктора Павлика рассказала об их браке и как большая разница в возрасте влияет на них.

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