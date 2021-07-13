Скандальный экс-солист Kasabian женился на девушке, которую жестоко избил и из-за которой покинул группу

"Любовь зла", — как говорится.

Бывший солист британской рок-группы Kasabian Том Мейган ошеломил изменениями в личной жизни.

Так, 40-летний музыкант соединил себя узами брака с Викки Эйджер — той самой девушкой, которую жестоко избил больше года назад и из-за которой был вынужден покинуть коллектив, в котором пел на протяжении 23 лет.

Влюбленные поженились во вторник, 13 июля в одном из ЗАГСов Лестера, Англия. Как рассказал инсайдер, скромная церемония состоялась в кругу ближайших друзей, родных и детей пары, пишет The Sun.

Викки простила любимому / Getty Images

"Том так много работал над собой, своим здоровьем, семьей и отношениями с Викки за последний год. Они очень любят друг друга и с нетерпением ждут возможности разделить остаток своей жизни вместе", — добавил источник.

Надеемся, теперь у них все будет хорошо / Getty Images

Как известно, в апреле 2020 года Том Мейган в состоянии алкогольного опьянения напал на свою девушку Викки Эйджер. За инцидентом наблюдал ребенок, который и вызвал полицию. Врачи, приехавшие на место происшествия, обнаружили у Викки удары колен, лодыжки, левого локтя и большого пальца ноги, а также красные следы на шее — признаки удушения. Факт насилия также подтвердила запись с видеонаблюдения, на которой четко все видно.

Позже Мейган публично извинился перед Эйджер, обвинив во всем алкоголь. Мейган тогда приговорили к 200 часам общественных работ и выплате медицинских счетов и судебных издержек. Также он должен был пройти реабилитацию и находиться под наблюдением.

До этого Том Мейган покинул рок-группу Kasabian, созданную в 1997 году, и со время существования которой был незименным солистом. Он объяснил это тем, что хочет решить личные проблемы. Но в официальном заявлении коллектива говорилось, что Мейган и Kasabian разорвали рабочие отношения по обоюдному согласию. Мол, после всех обвинений другие участники группы не могут с Мейган играть в дальнейшем и попросили покинуть коллектив.

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