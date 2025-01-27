Скандальный Иван Дорн из-за границы обратился к украинцам с неожиданным заявлением

После выступлений с россиянами артист вспомнил о родине.
Певец Иван Дорн, который с начала полномасштабной войны живет за границей, публично обратился к маме и украинцам.
Артист, который недавно выступал в компании россиян, вышел на связь и заговорил по-украински. В Instagram Дорн опубликовал скриншот переписки с мамой в мессенджере. Он показал, как родной человек прислал ему фрагмент из стихотворения Лины Костенко "Прости мені, мій змучений народе". Вероятно, этим отрывком мама звезды пыталась намекнуть, что сюжет тесно переплетается с его жизнью.
За это Иван решил ее публично поблагодарить. Кроме того, после ряда скандалов певец обратился по-украински к своим землякам и выразил свою любовь: "Мама, спасибо. Люблю вас всех, мои хорошие…". Более того, артист сопроводил пост песней Кузьмы Скрябина "Мовчати" и использовал желто-голубые эмоджи сердечек. Интересно, что в комментариях пользователи не возмутились действиями звезды, а отметили, что "самое главное, чтобы перед собой и близкими совесть была чиста".
Напомним, недавно певец OTOY прокомментировал политическую позицию певца Ивана Дорна и предположил, почему он очень мало говорит о преступлениях России на территории Украины.
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