Скандальный Иван Дорн рассекретил свой бизнес в Украине и как зарабатывает деньги

Иван Дорн / © скриншот с видео

Реклама

Певец Иван Дорн рассекретил свой бизнес в Украине и признался, как вообще зарабатывает деньги.

С началом полномасштабной войны исполнитель поселился за границей. Исполнитель в интервью россиянину Юрию Дудю говорит, что у него есть сбережения. Кроме того, Иван Дорн зарабатывает выступлениями на корпоративах и фестивалях. Также артист получает роялти. Певец признается, что и его жена, которая является дизайнером интерьеров, прекрасно зарабатывает.

"Живу на собственные средства. Я зарабатываю корпоративами, фестивалями, роялти. У меня зарабатывает жена, иногда я живу на ее деньги. Она дизайнер интерьеров", - говорит артист.

Реклама

Иван Дорн / © скриншот с видео

Кстати, оказывается, Иван Дорн еще и вкладывает средства в Украине, в частности, в недвижимость и акции компаний. Исполнитель говорит, что, с одной стороны, это ему выгодно, а с другой - таким образом это показывает его веру, что в стране все будет хорошо.

"Вкладываю в застройку, недвижимость, стартапы. Я вкладывал в акции украинских компании. Я плачу налоги до сих пор. Я вижу в этом пользу и параллельно горжусь, что это еще и вера в Украину", - признался артист.

Отметим, Иван Дорн после начала войны на востоке Украины и аннексии Крыма продолжал строить карьеру в России. Более того, он называл украинцев и россиян "братским народом". С началом полномасштабного вторжения артист осудил действия РФ. Он перешел на украинский язык и активно делал посты о преступлениях россиян. Но впоследствии риторика исполнителя изменилась. Он прекратил публиковать новости о войне, перешел снова на русский, а также продолжает петь песни на этом языке. Более того, Дорн не стыдиться выступлениями для россиян, а впоследствии вообще анонсировал выпуск альбома

Напомним, недавно бывший муж певицы Камалии Мохаммад Захур рассекретил свое состояние. Он также признался, каким бизнесом занимается сейчас.