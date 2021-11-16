Скандальный Мэрилин Мэнсон замыкал женщин и совершал над ними психологическое насилие

Музыкант таким образом "наказывал" женщин.

Стало известно, что американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, ранее обвиняемый в изнасиловании, совершал над женщинами психологическое насилие.

Так, издание The Rolling Stone пишет, что он якобы запирал женщин в своем доме в Западном Голливуде в звуконепроницаемой комнате из стекла и подвергал их психологическим пыткам. К слову, помещение поначалу было студией звукозаписи. Впрочем, музыкант переоборудовал его и стал называть "комнатой для плохих девушек".

Мэрилин Мэнсон / Associated Press

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Несколько женщин, с которыми встречался рокер, подтвердили, что действительно есть такое помещение в его доме. Он использовал эту комнату как "камеру заключения, используемую для психологических пыток".

К слову, женщины рассказали, что он закрывал их в помещении на несколько часов без еды и воды. Таким образом, он "наказывал" их за любые провинности.

Кроме того, и сам Мэрилин не скрывал этого. Он не раз рассказывал своим друзьям о комнате. Также журналисты пишут, что в 2012 году он в одном интервью рассказал об этом помещении: "Если кто-то плохо себя ведет, я могу запереть его там. Оно (помещение — ред.) звуконепроницаемое".

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