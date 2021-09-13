Скандальный Моргенштерн, несмотря на запрет СБУ, едет в Украину с концертами

Рэпер собирается выступить в ноябре.

Скандальный российский рэпер Моргенштерн, который недавно рассказал о своем отношении к Зеленскому, собирается сыграть концерты в трех городах Украины.

Выступления рэпера запланированы в ноябре в Запорожье, Харькове и Киеве. Билеты уже поступили в продажу.

Моргенштерн планирует выступить в Украине / instagram.com/morgen_shtern

Однако, в СБУ сообщили, что рэперу можно въезжать на территорию Украины, а вот исполнять свои песни — нет. Именно его творчество угрожает национальной безопасности страны, а не он сам. Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в творчестве Моргенштерна "пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

"Для этого человека нет запрета на въезд на территорию Украины, но его песню здесь запрещены. Выступать Моргенштерну в Украине не позволят", — сообщили в СБУ.

В свою очередь рэпер обратился к законами Украины. Его представители заявили, что "черный список" Минкульта регулируется законом "О кинематографии", и он касается сольных концертов. Поэтому хоть песни Моргерштерна и признали угрозой национальной безопасности, но нет закона, запрещающего их выполнения.

Моргенштерн / instagram.com/morgen_shtern

"Моргенштерн не планирует в Украине сниматься в фильмах, его режиссировать, продюсировать и т.д. Алишер Тагирович не планирует в Украине проводить тур с трансляцией фильмов о подвигах НКВД, КГБ СССР или ФСБ Российской Федерации. Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает запрет на музыкальное творчество исполнителя, — заявили представители артиста, пишет kp.ua.

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Однако, в СБУ утверждают, что пребывание рэпера в "черном списке" Минкульта автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна — запрещены.

Напомним, недавно СБУ внесла рэп-исполнителя и музыканта в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Моргенштерн оказался в "черном списке" через пропаганду насилия.

В свою очередь Моргенштерн подал в суд на СБУ, потому что его не пускают в Украину. Артист обжалует решение о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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