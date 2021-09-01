Скандальный Моргенштерн ответил Гордону на вопрос, чей Крым

Рэпер в день свадьбы дал интервью.

Скандальный российский рэпер Моргенштерн в день своей свадьбы пообщался с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

В частности, исполнитель ответил на волнующий вопрос его поклонников — чей Крым. Сначала певец ответил, что крымчан. Гордон отметил, что по международному праву Крым — это территория Украины.

"Не поверишь, но мне так на это пох*й. Мне не интересно об этом говорить", — сказал Моргенштерн.

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Дмитрий не стал отступать, и начал объяснять, что Россия забрала Крым и развязала войну на Донбассе, чего не имела права делать.

На все это Моргенштерн сказал, что ему пох*й, однако отметил, что очень любит Украину.

"Я шесть раз отказался выступать в Крыму, потому что меня потом не пустят в Украину. Но мне пох*й, кто забрал Крым, за что, я просто хочу выступать в Украине", - подытожил рэппер.

Напомним, недавно СБУ внесла рэп-исполнителя и музыканта Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Моргенштерн оказался в "черном списке" из-за пропаганды насилия.

В свою очередь Моргенштерн подал в суд на СБУ, потому что его не пускают в Украину. Артист обжалует решение о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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