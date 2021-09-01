Скандальный Моргенштерн рассказал о своем отношении к Зеленскому

Он считает его ох ** ним типом.

Скандальный российский рэпер Моргенштерн, вслед за тем, как рассказал, чей Крым, ответил еще на один интересный вопрос.

В частности, Дмитрий спросил у знаменитости, как он относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Да, он ох ** ный тип. Он веселый. Я смотрел "Рассмеши комика" с его участием. Это просто браво!" — рассказал исполнитель.

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А вот на вопрос Гордона, хотел бы он видеть в России такого президента, рэпер так и не дал четкого ответа. Он лишь ответил, что ему пох * й, кто им будет. Главное, чтобы его не трогали.

"Мне пох * й, кто президент. Тем более, президенты — фронтмены. Все!" — поделился своими мыслями рэпер.

Отметим, Моргенштерн также ответил на тревожные вопросы его поклонников — чей Крым. Сначала певец сказал, что крымчан.

Напомним, недавно СБУ внесла рэп-исполнителя и музыканта в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Моргенштерн оказался в "черном списке" из-за пропаганды насилия.

В свою очередь Моргенштерн подал в суд на СБУ, потому что его не пускают в Украину. Артист обжалует решение о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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