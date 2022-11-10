Скандальный Никита Джигурда получил российское гражданство

Киевлянин поддержал войну России, вместе с тем его родные не понимают пророссийские настроения актера.

Скандальный российский актер Никита Джигурда, родом из Киева, получил российское гражданство.

Окончательно в Россию одиозный артист переехал уже давно, но не спешил менять паспорт. По его словам, он хотел приезжать к родным в Киев. Впрочем, после начала полномасштабной войны предатель окончательно выбрал Россию и поддержал вторжение российских оккупантов в Украину.

Никита Джигурда

Тем временем у родных Джигурды есть проукраинская позиция. В начале полномасштабной войны они уехали в Польшу.

Джигурда заявил в интервью российским пропагандистам, что те к нему ехать не захотели. Более того, мама и сестра актера не понимают, почему он пророссийски настроен.

Напомним, ранее скандальный актер получал "паспорт" так называемой "ДНР". Впрочем, Джигурду быстро лишили "гражданства" фейковой республики.

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