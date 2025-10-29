Скандальный Олег Винник неожиданно показался с Андреем Данилко в Берлине

Олег Винник и Андрей Данилко

Скандальный певец Олег Винник неожиданно показался с шоуменом Андреем Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки.

Так, 28 октября у артистки был концерт в Берлине. Именно там живет Олег Винник, который во время полномасштабной войны неоднократно попадал в скандалы. Исполнитель, похоже, решил не пропускать такое событие и посетил шоу. Более того, Винник не только побывал на концерте, но и встретился с Андреем Данилко.

Скандальный исполнитель записал видео с шоуменом, которым поделился в Instagram. На кадрах Олег Винник сказал, что Сердючка - форевер. Тем временем Андрей Данилко на эти слова ответил, что это - правда.

Андрей Данилко и Олег Винник

Отметим, Олег Винник после начала полномасштабной войны неоднократно попадал в скандалы. В частности, сначала артист сталкивался с волной хейта из-за того, что отмалчивался о войне. Но впоследствии артист выдал, что поддерживает Украину и якобы занимается благотворительным фондом.

Также певца критиковали, что он во время войны находится за границей. На что Олег Винник заявил, что уехал в Германию, поскольку лечился от тяжелой болезни. Но в прошлом году бывший продюсер исполнителя выдал совсем другую версию. Он заявил, что Олег Винник сбежал из Украины после начала полномасштабной войны, а когда пересекал границу, то прятался под пледом между сиденьями авто. Также Александр Горбенко намекнул, что, мол, никакой болезни нет, а вместо этого певец страдает от зависимостей. Кроме того, Горбенко ставил под сомнение благотворительную помощь Винника.

Кстати, скандальный певец постепенно возобновляет концертную деятельность, конечно же, за границей. Хотя артист заявлял, что на русском петь не будет, иначе "обблюет себя", но слова не сдержал. Правда, с концертами Виннику тоже не везет, ведь билеты продаются неохотно. Недавно артист новым заявлением оправдал ряд своих провалов.