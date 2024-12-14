Скандальный Олег Винник перенес концерт в Польше: разъяренные украинцы предположили, почему так произошло

Это шоу должно было стать первым для артиста с начала полномасштабного вторжения.

Скандальный певец Олег Винник, который во время войны уехал в Германию, объявил о переносе концерта за границей.

Так, артист планировал отыграть свой первый с начала полномасштабного вторжения концерт 21 декабря в Польше. Однако сложилось не так, как предполагалось. Поскольку на днях он объявил о перенесении шоу на следующий год. Команда Олега Винника на официальной странице звезды в Instagram написала, что они вынуждены были так поступить "по техническим причинам".

Олег Винник объявил о переносе концерта в Польше

Впрочем, украинцы видят в переносе его зарубежного выступления несколько иное. Дело в том, что на официальном сайте продажи билетов они увидели, что из всего объема не было выкуплено и половины мест в зале. Поэтому юзеры, которые не верят в искренность Винника и его истинные намерения помочь ВСУ, в Сети предположили, что шоу было перенесено именно из-за низкого спроса на его концерт.

Количество проданных билетов на концерт Олега Винника в Польше

Более того, в комментариях разъяренные украинцы начали хейтить тех, кто все же собрался отдать свои деньги Виннику за шоу в Польше. В то же время остальные фанаты наоборот остались верны своему кумиру и высказали ему слова поддержки. Тем не менее, сам Олег Винник никак не реагирует на хейт.

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