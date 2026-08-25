Скандальный Олег Винник выдал правду о своем настоящем гражданстве: "Меня можно осуждать"

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

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Скандальный певец Олег Винник выдал правду о своем настоящем гражданстве.

Исполнитель заявляет, что проживает 26 лет в Германии. Однако он не гражданин этой страны, а только резидент. Олег Винник на YouTube-канале "Агент провокатор" говорит, что у него украинское гражданство. Впрочем, очевидно, исполнитель хочет получить немецкое. Как говорит певец, в Украину он приезжал только работать и в гости, а вот как дома чувствует себя в Германии.

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«Сейчас у меня нет гражданства Германии, я резидент. 26 лет я живу здесь, более 20 лет я являюсь резидентом этой страны. Наверное, это было бы правильно стать немцем, потому что большую часть своей взрослой жизни я здесь. Я здесь лучше все понимаю, чем на родине. В Украине я учился, приезжал туда на работу, в гости. Наверное, было бы сегодня правильно стать немцем. Но так сложилась судьба, что я пока украинец», — прокомментировал певец.

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Олег Винник

Кстати, в Украине уже разрешено иметь двойное гражданство при определенных законодательных условиях. Однако Винник говорит, что пока ничего не будет менят с документами. По крайней мере, пока в Украине идет война.

«Меня можно осуждать как угодно, но я знаю, что большая часть нормальных людей в мире хотела бы жить, как я в Германии — цивилизованно. Сегодня уже можно иметь два гражданства. Я пока живу. Пока у нас война, это сложная тема», — добавил скандальный артист.

Отметим, Олег Винник после начала полномасштабной войны неоднократно оказывался в эпицентрах скандалов. Больше всего артиста критикуют за то, что он после 24 февраля 2022 уехал за границу, поселился в Германии и не возвращается в Украину. Кстати, певец периодически дает концерты, на которых, к тому же, поет по-русски. За это его тоже критикуют, поскольку он клялся отказаться от русскоязычного репертуара, иначе «обблюет себя».

Напомним, недавно Олег Винник назвал двух украинских артистов, которые поддержали его после выезда за границу. Певец раскрыл, с кем из шоу-бизнеса поддерживает хорошие отношения.

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