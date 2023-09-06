Скандальный Панин вышел на связь после ареста в Эстонии и обвинил пропагандистов во лжи

Скандальный российский актер Алексей Панин впервые вышел на связь после своего ареста полицейскими в Эстонии и рассказал, что на самом деле произошло.

Как отметил в своем Telegram-канале артист, российские пропагандисты действительно перекрутили всю информацию. Панин обвинил их во лжи и отметил, что его не отвозили в отделение и не возбуждали уголовное дело. Так что актеру не грозит никакая депортация в РФ.

"Не успел проснуться – уже куча информации в прессе. Какая-то полиция, депортация... Это все ложь, абсолютная неправда! Мне позвонили уже 58 каналов со всего мира: из Израиля, Америки. Никакой депортации. Был маленький инцидент, связанный с полицией. Даже нет никакого дела уголовного", — прокомментировал актер.

Алексей Панин / Фото: скриншот с видео

Панин также рассказал, что ни к кому в дверь не ломился. На самом же деле он был в стриптиз-клубе, где его хотели обсчитать. Актер в свою очередь поскандалил с владельцами заведения, из-за чего те вызвали полицию. Наконец, Панина отвезли в вытрезвитель и через шесть часов отпустили.

"Я официально не нарушал законы Эстонии. Просто произошел бытовой конфликт. Без всяких дебошей, драк и скандалов. Просто вызвали полицию и решили меня изолировать на шесть часов в так называемом местном вытрезвителе. Я не сидел в камере. Никакой криминальной статьи, никаких претензий, все отлично, прекрасно. У меня вообще нет претензий к эстонской полиции", — прокомментировал Панин.

Актера Алексея Панина задержали полицейские Эстонии

Напомним, на днях российского актера Алексея Панина в Эстонии задержали полицейские. Российские пропагандисты сообщили, что артист устроил пьяный дебош, и теперь ему грозит депортация в Россию.

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