Скандальный поклонник России Жерар Депардье неожиданно публично унизил россиян

Артист, который славиться своей приверженностью РФ, сделал это в суде, где состоялось слушание его дела о сексуальных домогательствах.

Скандальный французский актер Жерар Депардье неожиданно публично унизил россиян.

Произошло это в суде. Во Франции состоялось слушание дела об обвинениях актера в насилии и сексуальных домогательствах, которые якобы имели место быть во время съемок картины "Зеленые ставни".

Артист все обвинения отрицает, пишет France 24. Тем не менее, он признает, что иногда позволял себе хамское поведение и резкие высказывания в отношении женщин. Кроме того, Депардье признался, что схватил одну из женщин, которая обвинила его в неподобающем поведении, за бедра. Впрочем, по словам актера, он это сделал не намеренно, а лишь чтобы "она не поскользнулась". Звезда кино говорит, что был неправ.

Жерар Депардье в суде / Фото: Associated Press

Жерар Депардье после того, как признал свое хамство, заявил, что раньше ему говорили о его "русской натуре". Актер делится, что она проявляется либо через "пьянство", либо через "вульгарное поведение". Таким образом, артист показал, с чем у него ассоциируется его "русская натура".

"Мне всегда говорили, что у меня "русская натура". Не знаю, это ли из-за пьянства или из-за пошлости", — высказался артист.

Тем временем одна из женщин, обвинившая Жерара Депардье в сексуальных домогательствах и насилии, поставила под сомнение его слова и продолжила настаивать на своем. Она утверждает, что актер вел себя на съемочной площадке "как дикое животное" и в суде демонстрирует "лицемерие". По ее словам, Депардье нарушал личные границы, делал замечания женщинам и в том числе касательно их одежды. Также она заявила, что актер лапал ее и делал "пошлые заявления".

Жерар Депардье в суде / Фото: Associated Press

В общем, суд над Жераром Депардье продолжается. Если его вину докажут, актеру грозит до пяти лет заключения и штраф в размере 75 тысяч евро.

Отметим, что Жерар Депардье довольно скандальный актер. В частности, он славится тем, что является ярым поклонником России и в 2013 году даже получил гражданство РФ. Тем временем в Украине актер находится в "черном списке" из-за сепаратистских высказываний. Полномасштабная война взглядов Депардье не пошатнула.

Напомним, недавно американский певец Джастин Тимберлейк "попустил" россиянку на своем концерте. Женщина бросила исполнителю бюстгальтер, однако он не оценил такой поступок.

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