Скандальный Потап на фоне языкового скандала жены высказался об украинском: "Манипулятивная тема"

Потап

Скандальный украинский артист и продюсер Потап, он же Алексей Потапенко, который длительное время скрывается за границей, снова возмутительно высказался об украинском языке.

Беглец позволил себе циничные заявления относительно украинского. Сначала Потап — будто пытаясь показать, что "все хорошо" — несколько фраз произнес на украинском. Но уже через мгновение без всяких объяснений перешел на русский и начал оправдываться, мол, "нет никаких проблем с языком" ни у него, ни у его избранницы Насти Каменских.

"Мы поем на разных языках — испанском, английском, украинском и русском. Украинский — наш родной и первый язык. Нам задают вопросы на одном языке — мы отвечаем на нем", — заявил Потап в интервью Илье Ланцману.

Потап

После этого артист назвал языковой вопрос "манипулятивной темой" и обвинил общество в "напряженности": "Мы часто попадаем в манипулятивную тему, общество напряжено".

Более того, скандальный рэпер добавил, что в Украине, мол, "живет много народов, которые говорят на разных языках", поэтому украинцам "надо просто договориться между собой".

Подытожил свою речь беглец пафосной фразой: "Наша миссия как артистов — дать людям надежду. У нас есть смысл — одна цветущая, красивая Украина".

Стоит отметить, что во время полномасштабной войны Потап решил продолжать карьеру за рубежом и неоднократно оказывался в центре громких скандалов. В частности из-за выступлений с русскоязычным репертуаром и развлечений в компании россиян. Его жена Настя Каменских, в свою очередь, недавно попала в языковой скандал, из-за чего известный украинский бренд разорвал с ней сотрудничество.