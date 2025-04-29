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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
395
Время на прочтение
1 мин

Скандальный Потап неожиданно открыл бизнес за границей

Исполнитель реализовал свою идею в испанском курортном городе, где часто бывают украинцы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Потап

Потап / © instagram.com/realpotap

Скандальный рэпер и продюсер Потап, который во время полномасштабной войны не возвращается в Украину, неожиданно открыл бизнес за границей.

Об этом артист рассказал в своем Tik Tok, где использовал псевдоним Slavic Balagan. Бизнес, конечно же, Потап не стал открывать в Украине, ведь с началом полномасштабной войны живет за границей. В частности, исполнитель реализовал свою идею в испанском курортном городе Марбелья, где довольно часто отдыхают украинцы.

Потап стал владельцем ресторана. Он уже успел показать, как выглядит его заведение. Артист опубликовал фото, где позирует на фоне ресторана.

Потап в Марбелье

Потап в Марбелье

Отметим, что Потап с начала полномасштабного российского вторжения стал довольно скандальной знаменитостью. Больше всего его критикуют из-за того, что, несмотря на войну, он не возвращается в Украину и живет за границей. Также рэпер оскандалился своей песней "Волонтер", отдыхом в Дубае с россиянами, выступлением в Германии как "артист российского ретро" и интервью россиянину Юрию Дудю.

Напомним, недавно Потап впервые за длительное время засветился с женой Настей Каменских. Также артист удивил признанием.

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Дата публикации
Количество просмотров
395
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