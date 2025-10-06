Скандальный Потап удивил новым бизнесом в США и анонсировал элитные коктейли за 200 тысяч долларов

Потап / © instagram.com/realpotap

Скандальный украинский продюсер и рэпер Потап, который во время войны отказался от жизни в Украине и эмигрировал в США, рассказал о неожиданном повороте в своей карьере.

Артист основал собственный ресторан в Майами под названием Hay Day. В своем Instagram Потап поделился, как изменилась его ежедневная рутина после переезда. Он отметил, что несмотря на работу в новой сфере, создание контента остается важной частью его жизни.

"Когда ты более 20 лет работаешь в сфере развлечений, интервью становятся частью твоего ДНК. Съемка видео, интервью, фотографии, создание контента с помощью искусственного интеллекта — это мой повседневный ритм", — признался скандальный рэпер.

Потап / © скриншот с видео

По словам Потапа, он уже готовит для посетителей эксклюзивную новинку. Многих шокировало заявление продюсера о самом дорогом коктейле в городе.

"Недавно в подкасте в Майами я рассказывал о нашем новом ресторане Hay Day, где вскоре мы будем подавать самый дорогой коктейль в городе — за 200 тысяч долларов", — подчеркнул он.

Стоит напомнить, что во время войны Потап не раз оказывался в центре громких скандалов. У артиста были чрезмерные контакты с россиянами — он охотно выступал на русском языке и давал интервью медиа РФ. В Украине это существенно ударило по его репутации, однако сам продюсер пытается демонстрировать, что в его жизни все в порядке. Несмотря на это, в одном из интервью Потап цинично заявил, что "со временем украинцы снова будут воспринимать его положительно".

