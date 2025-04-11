Скандальный продюсер Юрий Бардаш поплатился за предательство: Зеленский ввел санкции против пропагандиста

Юрий Бардаш

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций против российских пропагандистов, среди которых скандальный музыкальный продюсер Юрий Бардаш.

11 апреля на сайте Офиса президента появился указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о персональных санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц, причастных к распространению враждебной пропаганды. В список попал 71 человек и 18 российских медиаресурсов. Среди них продюсер-путинист Юрий Бардаш, который публично поддерживает действия страны-агрессорки и открыто предал Украину.

Согласно документу, Юрия Бардаша планируют лишить всех государственных наград Украины и других форм награждения. Кроме того, будут заблокированы его финансовые активы на территории нашего государства.

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Юрий Бардаш

К слову, в 2024 году Служба безопасности Украины сообщила Юрию Бардашу о подозрении в антиукраинской деятельности. Как отметили в СБУ, после начала полномасштабного вторжения продюсер скрылся в РФ, где начал активную информационную кампанию в поддержку оккупантов. Более того, Бардаш публично похвастался в соцсетях новым паспортом гражданина России, окончательно подтвердив свой переход на сторону врага и кровавых преступлений.

Юрий Бардаш — бывший украинский музыкальный продюсер, известный как основатель и продюсер таких групп, как "Грибы", "Quest Pistols Show" и "Нервы". Однако в последние годы его имя все чаще появляется в контексте пророссийской пропаганды, а не музыки.