Скандальный рэпер KYIVSTONER признался в любви к Москве и оскандалился восхвалением россиян

KYIVSTONER

Реклама

Известный рэпер, экс-участник группы "Грибы" KYIVSTONER, который во время войны сбежал за границу, высказал свою скандальную позицию.

Как и большинство беглецов, рэпер оказался полностью вне контекста и забыл о кровавом геноциде украинцев. В результате KYIVSTONER, который во время войны сбежал в Словакию, цинично вспомнил о своей "любви" к Москве в то время, как сотни тысяч украинцев борются за независимость и отдают жизнь на фронте.

"Скучаю, но не по поездкам в Россию, а по поездкам в Москву. Потому что это вайб. Скучаю, потому что есть много друзей, которых я хотел бы увидеть и пообщаться. Да и вообще Москва — очень классный город, это топ. За это меня могут забросать камнями, но это факт", — выдал рэпер в интервью Юрию Дудю.

Реклама

KYIVSTONER

Так, вместо четкой позиции по РФ, которая уничтожает его Родину, KYIVSTONER предпочитает играть предательскую роль "вне политики". При этом он смело заявляет, что не хочет быть вовлеченным в новости о войне и просто выбирает комфортную жизнь без "политической возни". Но беглец все же пытался сделать вид, что хоть как-то причастен к Украине своим жалким признанием о помощи знакомым.

"Мне не интересны ни политика, ни страна. Мне говорят, что я сижу на двух стульях. У меня задница не такая большая. То есть критикую действия украинской власти — предатель. Критикую действия российской власти — еще что-то скажут. Вся политическая возня мне не интересна. Для меня важно, чтобы люди перестали умирать — это моя мечта. Играть в политические игры я не хочу. Сидеть и жить войной невозможно, когда ты там не находишься. Это ни к чему не приведет. Не могу так жить. Если я могу помогать своим пацанам, которые воюют и выживают, из Украины, то я помогаю и деньгами, и словом. А сам я тут нахожусь в Братиславе", — сказал KYIVSTONER.

KYIVSTONER

"Внеполитические" высказывания беглеца кажутся особенно циничными на фоне того, что он открыто критикует украинскую власть и гордится российскими артистами. В то время как украинцы ежедневно теряют родных из-за российской агрессии, KYIVSTONER называет некоторых звездных россиян "братьями".

"Максим Галкин. Это мой брат. И Вася Баста. Ты смотришь на этих людей и понимаешь, что таких больше никогда не встретишь. Каждый из них эрудирован по-своему и вызывает приятные эмоции. Ты гордишься, что знаешь этих людей", — шокировал горе-артист.

Реклама

Напомним, недавно звезда "Мастершефа" Денис Савенко покинул Украину и честно раскрыл причины.