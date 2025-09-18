- Дата публикации
Скандальный рэпер KYIVSTONER признался в любви к Москве и оскандалился восхвалением россиян
Артист напомнил о себе украинцам шокирующими заявлениями и раскрыл, где он живет во время войны.
Известный рэпер, экс-участник группы "Грибы" KYIVSTONER, который во время войны сбежал за границу, высказал свою скандальную позицию.
Как и большинство беглецов, рэпер оказался полностью вне контекста и забыл о кровавом геноциде украинцев. В результате KYIVSTONER, который во время войны сбежал в Словакию, цинично вспомнил о своей "любви" к Москве в то время, как сотни тысяч украинцев борются за независимость и отдают жизнь на фронте.
"Скучаю, но не по поездкам в Россию, а по поездкам в Москву. Потому что это вайб. Скучаю, потому что есть много друзей, которых я хотел бы увидеть и пообщаться. Да и вообще Москва — очень классный город, это топ. За это меня могут забросать камнями, но это факт", — выдал рэпер в интервью Юрию Дудю.
Так, вместо четкой позиции по РФ, которая уничтожает его Родину, KYIVSTONER предпочитает играть предательскую роль "вне политики". При этом он смело заявляет, что не хочет быть вовлеченным в новости о войне и просто выбирает комфортную жизнь без "политической возни". Но беглец все же пытался сделать вид, что хоть как-то причастен к Украине своим жалким признанием о помощи знакомым.
"Мне не интересны ни политика, ни страна. Мне говорят, что я сижу на двух стульях. У меня задница не такая большая. То есть критикую действия украинской власти — предатель. Критикую действия российской власти — еще что-то скажут. Вся политическая возня мне не интересна. Для меня важно, чтобы люди перестали умирать — это моя мечта. Играть в политические игры я не хочу. Сидеть и жить войной невозможно, когда ты там не находишься. Это ни к чему не приведет. Не могу так жить. Если я могу помогать своим пацанам, которые воюют и выживают, из Украины, то я помогаю и деньгами, и словом. А сам я тут нахожусь в Братиславе", — сказал KYIVSTONER.
"Внеполитические" высказывания беглеца кажутся особенно циничными на фоне того, что он открыто критикует украинскую власть и гордится российскими артистами. В то время как украинцы ежедневно теряют родных из-за российской агрессии, KYIVSTONER называет некоторых звездных россиян "братьями".
"Максим Галкин. Это мой брат. И Вася Баста. Ты смотришь на этих людей и понимаешь, что таких больше никогда не встретишь. Каждый из них эрудирован по-своему и вызывает приятные эмоции. Ты гордишься, что знаешь этих людей", — шокировал горе-артист.
