Скандальный рэпер Моргенштерн устроил эпатажную свадьбу в стиле 2000-х

Состоялось долгожданное событие.

Известный российский рэпер Моргенштерн, который недавно обнажился перед родителями своей невесты, наконец-то женится.

О том, что рэпер собирается сыграть пышную свадьбу со своей влюбленной Диларой известно уже давно. Это событие ждало немало звезд и поклонников супругов. И вот наконец-то парочка женится. Алишер опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он идет на выкуп невесты.

Дилара / instagram.com/morgen_shtern

Однако, скандальный рэпер, как всегда, сделал свой праздник эпатажным. Он организовал свадьбу в стиле 2000-х годов. Там есть выкуп невесты, длинное платье со шлейфом и свадебная машина, украшенная воздушными шариками.

невеста Моргенштерна / instagram.com/morgen_shtern

Само празднование состоится на катере.

Напомним, что девушка артиста сама сделала рэпперу предложение руки и сердца. Таким образом Дилара устроила Моргенштерну неожиданный сюрприз на праздновании его первого Шаббата в синагоге.

Добавим, недавно СБУ внесла рэп-исполнителя и музыканта в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Моргенштерн оказался в "черном списке" из-за пропаганды насилия.

В свою очередь Моргенштерн подал в суд на СБУ, потому что его не пускают в Украину. Артист обжалует решение о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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