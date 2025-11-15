Скандальный рэпер P. Diddy в тюрьме основал бизнес-программу: как звезда вдохновляет заключенных

P. Diddy / © Associated Press

Реклама

Рэпер P. Diddy, который оказался в центре секс-скандалов и сейчас находится за решеткой, неожиданно нашел новое призвание.

Как сообщил Us Weekly бывший заключенный Бруклинского следственного изолятора Рэймонд Кастильо, Шон Комбс (настоящее имя рэпера) решил превратить тюремное время в возможность обучать других. По словам Кастильо, артист запустил авторскую образовательную программу под названием «Free Game With Diddy» (с англ. «Бесплатная игра с Diddy»). В ее рамках рэпер обучает будущих бывших заключенных предпринимательским навыкам — от формирования бизнес-плана до понимания того, на какие «жертвы придется пойти, чтобы реализовать задуманное на свободе».

«P. Diddy привнес в подразделение единство, о котором до недавнего времени не шла речь. Более того, даже консультанты, менеджеры, помощники надзирателей приходили посмотреть, как он собирает в одной комнате людей разных культур и рас», — рассказал информатор.

Реклама

P. Diddy / © Associated Press

Бывший заключенный отметил, что занятия имели ощутимый эффект. По его словам, рэпер заставлял своих «студентов» читать по несколько часов ежедневно, вести заметки и обсуждать их в группе. После этого он давал обратную связь и «объяснял, как применить новые знания в реальной жизни».

«Занятия были действительно удивительными. Они вдохновляли и давали надежду. Этот курс повлиял на всех. Он заставил каждого мыслить под другим углом, больше ценить себя и больше общаться с той стороной себя, которая любит тебя. Это побуждает достигать лучшего», — подытожил Кастильо.

Отметим, что P. Diddy был осужден за организацию поездок женщин с целью сексуальной эксплуатации. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и двух месяцев заключения, а также штраф в размере 500 тысяч долларов. После освобождения рэпер в течение пяти лет будет находиться под наблюдением спецслужб.