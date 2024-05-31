Скандальный российский актер Никита Джигурда, родом из Киева, решил пополнить ряды вражеской армии РФ.

Так, одиозный артист после неоднократных поездок на оккупированные территории Украины и развлечений россиян изъявил желание присоединиться к одному из подразделений страны-террористки, чтобы совершать геноцид украинцев. К слову, путинист выбрал себе место, где уже служат муж арестованной блогерши Елены Блиновской и Эльман Пашаев, бывший адвокат актера Михаила Ефремова. Об этом сообщили росЗМП.

"Да, Джигурда собирается заходить в это подразделение и уже пригласил ходатайство, которое является основанием, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную военную должность в конкретном подразделении", – заявили инсайдеры пропагандистским медиа.

Никита Джигурда

Сам Джигурда пока не комментировал такое заявление, однако известно, что в свое время кремлевский шут приезжал к оккупантам на Донбасс в то подразделение, где сейчас собирается воевать. И еще в марте там развлекал армию РФ.

Отметим, в конце 2022 года Никита Джигурда получил российское гражданство после того, как поддержал вторжение российских оккупантов в Украину.

Напомним, недавно Андрей Бедняков жестко высмеял свою экс-коллегу, блогершу-путинистку Настю Ивлееву, которая опозорилась своей пропагандистской позицией.

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