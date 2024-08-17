Скандальный Спартак Суббота сбежал из Украины во время войны и получает статус беженца – блогер

Скандальный "психолог" Спартак Суббота во время войны сбежал из Украины и собирается получать статус украинского беженца.

Так утверждает блогер-сплетник Богдан Беспалов. По его информации, Суббота сейчас будто бы со своей женой, моделью Елизаветой Комар, находится в Барселоне, Испания. Из Украины так называемый "психолог" выехал недавно. Более того, он якобы еще и незаконно пересек границу, дав пограничникам взятку.

"Спартак Суббота все же на днях незаконно выехал из Украины, заплатив пограничникам взятку. В настоящее время она находится со своей женой в Барселоне", — говорится в сообщении Беспалова.

Спартак Суббота якобы сбежал из Украины

Тем временем Telegram-канал "Гувернантка" сообщил, что скандальный Суббота еще и планирует в Испании получить статус украинского беженца, а также предоставил соответствующее фото, где так называемый "психолог" изображен с женой. В это время он, мол, и подал необходимые документы.

Спартак Субботак якобы в Испании

Спартак Суббота и его жена отмалчиваются. Правда, Елизавета частично выдала их местонахождение. В Instagram у нее отмечено, что она проживает на два города – Киев и Барселону. Кроме того, Telegram-канал "Гувернантка" обращал ранее внимание на одну из сторис жены Спартака, где она засветилась возле одного из барселонских соборов.

Пост жены Спартака Субботы

Напомним, за границей сейчас отсиживается певец Олег Винник. Недавно в команде артиста прокомментировали упреки, что он сбежал из Украины во время войны.

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