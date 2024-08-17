Скандальный Спартак Суббота сбежал из Украины во время войны и получает статус беженца – блогер

Так называемый "психолог" якобы незаконно выехал в Испанию.
Скандальный "психолог" Спартак Суббота во время войны сбежал из Украины и собирается получать статус украинского беженца.
Так утверждает блогер-сплетник Богдан Беспалов. По его информации, Суббота сейчас будто бы со своей женой, моделью Елизаветой Комар, находится в Барселоне, Испания. Из Украины так называемый "психолог" выехал недавно. Более того, он якобы еще и незаконно пересек границу, дав пограничникам взятку.
"Спартак Суббота все же на днях незаконно выехал из Украины, заплатив пограничникам взятку. В настоящее время она находится со своей женой в Барселоне", — говорится в сообщении Беспалова.
Тем временем Telegram-канал "Гувернантка" сообщил, что скандальный Суббота еще и планирует в Испании получить статус украинского беженца, а также предоставил соответствующее фото, где так называемый "психолог" изображен с женой. В это время он, мол, и подал необходимые документы.
Спартак Суббота и его жена отмалчиваются. Правда, Елизавета частично выдала их местонахождение. В Instagram у нее отмечено, что она проживает на два города – Киев и Барселону. Кроме того, Telegram-канал "Гувернантка" обращал ранее внимание на одну из сторис жены Спартака, где она засветилась возле одного из барселонских соборов.
Напомним, за границей сейчас отсиживается певец Олег Винник. Недавно в команде артиста прокомментировали упреки, что он сбежал из Украины во время войны.
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