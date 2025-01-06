Скандальный участник нацотбора на "Евровидение" ответил, почему во время войны слушает песни россиян

Участник нацотбора на "Евровидение-2025" ENLEO, который претендует на место 10 финалиста конкурса, объяснил, почему во время войны продолжает слушать песни россиян.

Артист попал в скандал еще в середине декабря. Исполнитель признался, что иногда может включить "ностальгические" песни россиян и показал историю своих прослушиваний. На экране было видно, что ENLEO слушал треки Oxxxymiron, к тому же новые, ЛСП и Markul. В интервью Славе Демину исполнитель объяснил, что действительно включил несколько композиций, ведь случайно на них наткнулся в соцсетях. Из любопытства ENLEO прочитал текст и пролистал песни.

"Вечер к тому видео, я наткнулся на какой-то тикток Oxxxymiron, и поскольку я действительно до войны раньше слушал несколько его песен, решил посмотреть, что там у него получилось, пролистал эти песни, почитал тексты. Я сделал большую ошибку, потому что это было сделано на платформах Apple Music, Spotify. Когда ты прослушиваешь эту песню, ты платишь какую-то очень-очень маленькую, но копеечку туда", — объяснил артист.

Первый скандал на нацотборе: один из участников признался в прослушивании русскоязычных песен

ENLEO говорит, что после громкого скандала сделал для себя выводы и не будет больше включать треков россиян. Что же касается нацотбора на "Евровидение", то исполнитель делится, что правила конкурса не нарушил, однако все же он не должен был слушать российские песни.

"Я не нарушал никаких правил, но я нарушил важное правило, неписаное для артиста украинского. Мне действительно досадно, что так произошло. Я извлек из этого важный урок. Я больше не зайду послушать русскую песню. Эти прослушивания были не из-за любви к тем песням или к тем артистам, это был чисто какой-то интерес", — добавил артист.

Напомним, в этом году нацотбор на "Евровидение" не обходится без скандалов. Певец TESLENKO мог побороться за место 10 финалиста, однако снял свою кандидатуру. Ранее артист говорил, что сделает это, если ENLEO не дисквалифицируют. Наконец, недавно стало известно, что TESLENKO пытается уехать на конкурс от другой страны.

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