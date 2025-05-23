Скандальный украинский продюсер Бардаш получил жесткий приговор суда за пропаганду войны РФ

Юрий Бардаш

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Бывший украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в публичной поддержке вооруженной агрессии РФ, призывах к свержению конституционного строя и разжигании вражды.

Винницкий городской суд вынес приговор музыканту за публичное оправдание и поддержку вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, распространение пророссийских нарративов. Приговор предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, подлежащего конфискации, в пользу государства. Такие действия квалифицированы по ч. 2 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

"Судом установлено, что обвиняемый - продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который длительное время проживал и получал доход от этой деятельности в Украине, осознавая, что он может влиять на мнение людей в украинском и российском обществе, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал российскую агрессию против Украины", - говорится в решении на официальном сайте суда.

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Предатель Юрий Бардаш

К слову, Бардаш в своих интервью распространял призывы к свержению конституционного строя Украины. А его соцсети пестрели бредом о войне и разжигали национальную и религиозную вражду. Более того, в 2024 году он получил гражданство России.

"С целью сохранения своих активов и возможности осуществления деятельности в РФ, обвиняемый давал интервью с призывами к насильственному свержению конституционного строя Украины, а также в социальных мессенджерах публиковал материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и разжигали национальную и религиозную вражду", - говорится в сообщении суда.

Судебное разбирательство проходило заочно, поскольку обвиняемый, несмотря на получение соответствующих сообщений, не являлся на судебные заседания и не предоставил никаких объяснений относительно выдвинутых обвинений. Приговор пока не был им публично прокомментирован.

Напомним, Юрий Бардаш получил известность в украинской музыкальной среде как продюсер таких проектов, как "Грибы", Quest Pistols и "Нервы". После начала вооруженной агрессии России в 2014 году и полномасштабного вторжения, Бардаш неоднократно публично выступал с заявлениями в поддержку РФ, в частности выражал желание, чтобы Россия оккупировала всю территорию Украины.

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