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Скандальный украинский продюсер Бардаш получил жесткий приговор суда за пропаганду войны РФ
Суд признал музыканта виновным по нескольким статьям УКУ.
Бывший украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в публичной поддержке вооруженной агрессии РФ, призывах к свержению конституционного строя и разжигании вражды.
Винницкий городской суд вынес приговор музыканту за публичное оправдание и поддержку вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, распространение пророссийских нарративов. Приговор предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, подлежащего конфискации, в пользу государства. Такие действия квалифицированы по ч. 2 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.
"Судом установлено, что обвиняемый - продюсер музыкальных проектов, певец и хореограф, который длительное время проживал и получал доход от этой деятельности в Украине, осознавая, что он может влиять на мнение людей в украинском и российском обществе, выражал украинофобские нарративы и негативное отношение к украинскому народу, поддерживал российскую агрессию против Украины", - говорится в решении на официальном сайте суда.
К слову, Бардаш в своих интервью распространял призывы к свержению конституционного строя Украины. А его соцсети пестрели бредом о войне и разжигали национальную и религиозную вражду. Более того, в 2024 году он получил гражданство России.
"С целью сохранения своих активов и возможности осуществления деятельности в РФ, обвиняемый давал интервью с призывами к насильственному свержению конституционного строя Украины, а также в социальных мессенджерах публиковал материалы и проводил прямые трансляции, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и разжигали национальную и религиозную вражду", - говорится в сообщении суда.
Судебное разбирательство проходило заочно, поскольку обвиняемый, несмотря на получение соответствующих сообщений, не являлся на судебные заседания и не предоставил никаких объяснений относительно выдвинутых обвинений. Приговор пока не был им публично прокомментирован.
Напомним, Юрий Бардаш получил известность в украинской музыкальной среде как продюсер таких проектов, как "Грибы", Quest Pistols и "Нервы". После начала вооруженной агрессии России в 2014 году и полномасштабного вторжения, Бардаш неоднократно публично выступал с заявлениями в поддержку РФ, в частности выражал желание, чтобы Россия оккупировала всю территорию Украины.