Скандальный Винник эмоционально отреагировал на его бойкот в Молдове: "Мне обидно, потому что это неправильно"

Олег Винник

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Скандальный певец Олег Винник эмоционально отреагировал на его бойкот в Молдавии.

Еще в конце июня исполнитель попал в список нежелательных артистов страны. Вместе с ним там оказался ряд российских певцов-путинистов. Олег Винник воздерживался от комментариев по этому поводу. Однако на YouTube-канале "Агент провокатор" артист выдал, что его это задело и вообще — он не понимает, из-за чего оказался в этом списке.

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«Это было неким, наверное, смешным шоком. Я этого не ожидал. Я прочитал, что рядом с какими-то русскими артистами в каком-то списке нежелательных артистов в Молдове. Я увидел там себя единственного из Украины. Я не понял, в чем нежелание видеть меня там. Мне, с одной стороны, обидно, потому что это неправильно», — прокомментировал певец.

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Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник говорит, что пытался выяснить причину решения Минкульта Молдовы. Однако, по его словам, он не получил объяснений. Артист добавил, что он может проводить в Молдавии концерты, но из-за его пребывания в списке нежелательных артистов существует риск, что его просто не пустят в страну.

«Моя сотрудница направила Минкульту Молдавии письмо, чтобы нам разъяснили, в чем причина, нам ответа как такового не поступило. Как я понимаю, Минкульт подчиняется разведке и службе безопасности. Я тогда подумал, к чему это… Но они не запрещают, они могут не пустить в страну. Но это не объяснение, я хотел бы узнать, за что и почему. Не дай Бог поедешь, а потом обидно возвращаться назад, не попав в страну», — добавил певец.

Напомним, после начала полномасштабной войны Олег Винник уехал в Германию, где долгое время придерживался молчания. За это артист неоднократно сталкивался с критикой. Однако сам певец в Украину не возвращается, а недавно выдал правду о своем настоящем гражданстве.

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