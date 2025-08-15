Скандальный Винник после побега из Украины собрался покорять Германию песней об измене

Олег Винник

Реклама

Скандальный певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны уехал из Украины, пытается покорить теперь Германию.

После 24 февраля 2022 года исполнитель избегал публичности. А сейчас же он пытается вернуться в информационное поле. Более того, скандальный исполнитель еще и выпустил новую песню. На этот раз артист пытается покорить Германию, где проживает, поэтому композиция звучит на немецком языке. В песне Олег Винник поет об "измене" и "ноже в спину от близких людей".

"Новая песня - это история о предательстве. О боли, которая режет глубже, чем любая рана. О том, как самые близкие люди могут ударить в спину тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь и самым подлым образом. Эта песня - для тех, кто знает, как болит, когда теряешь веру в тех, кому доверял больше всего", - говорит скандальный артист.

Реклама

Конечно же, поклонники творчества у Олега Винника остались. Тем не менее, немало пользователей посмеялись над его попытками возродить певческую карьеру. Пользователи в шутку даже посоветовали ему сделать дуэт со Slavic Balagan.

Когда дуэт со Slavic Balagan?

Волчица по-немецки!

Почему не на государственном?

Выезд Олега Винника во время войны за границу - что известно

Олег Винник сейчас является скандальным артистом. Исполнителя начали критиковать за его позицию во время полномасштабной войны. Дело в том, что певец находится за границей и не возвращается в Украину. Более того, некоторое время исполнитель вообще молчал о войне.

Впоследствии команда Олега Винника вышла на связь. Сначала утверждалось, что певец уехал из Украины до начала полномасштабной войны в Германию, где якобы лечился от тяжелой болезни.

Реклама

Олег Винник и Александр Горбенко

Однако в прошлом году бывший продюсер Винника Александр Горбенко выдал свою версию. По его словам, исполнитель якобы сбежал в первые дни полномасштабной войны. При этом во время пересечения границы артист лежал на заднем сиденье, укрытый пледом. Также Горбенко рассказал о якобы зависимости Винника. Сам певец отметил, что выехал за границу законно, ведь является резидентом Германии.

Кстати, Горбенко также ставил под сомнение миллионную благотворительную помощь Олега Винника войску. Продюсер просил предоставить отчеты, которые это подтверждают. В таком случае он обещал забрать свои слова обратно и извиниться. Однако отчеты предоставлены так и не были.