Скандальный Винник раскрыл правду о своей жене, которую скрывал: "Хочу развеять миф"

Олег Винник и Таюне / © instagram.com/taunetaisia

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Скандальный певец Олег Винник, который с начала полномасштабной войны в Украине находится в Германии и не возвращается, раскрыл правду о своей жене.

Исполнитель уже много лет состоит в браке. Его жена - певица Таюне. О личном до полномасштабной войны Олег Винник вообще ничего не говорил. Поговаривали, что скандальный артист скрывает жену, чтобы у него был статус "завидного холостяка". Однако сам скандальный певец в своем Tik Tok говорит, что просто оберегал жену, мол, вместе со славой приходит "зависть" и "злость". А он якобы не хотел, чтобы такая судьба постигла его избранницу.

"Пресса порой пишет, что я играю роль холостяка, скрываю свою жену ради поклонниц...Нет! Я ее не скрываю, я ее оберегаю, так как и своих родных, потому что в шоу-бизнесе вместе со славой приходит зависть, ненависть, злость и много чего недостойного. Я любил и буду ее любить, и буду благодарить Бога именно за такую", - заявил певец.

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Олег Винник

Также Олег Винник выдал, что является "подкаблучником". По словам исполнителя, он обожает жену, хочет видеть ее счастливой, а она же в свою очередь является его музой и вдохновляет творить. Скандальный артист говорит, что это все и делает из него "подкаблучника".

"Я хочу развеять самый страшный миф. Олег Винник - подкаблучник. Это не миф, а правда. И я не стесняюсь этого, а наоборот горжусь, потому что считаю это силой. Не все мужчины могут об этом говорить. Если вы считаете, что подкаблучник - это тот, кто обожает свою женщину, хочет видеть ее счастливой, который кайфует от нее, благодарит Бога именно за такую женщину, которая является моей музой, которая каждую секунду и сердцем, и делом со мной, которая мне дает вот тот чудотворный пендель, тогда да - это я, Олег Винник, подкаблучник. Официально заявляю!" - заявил артист.

Олег Винник

Отметим, Олен Винник женат на певице Таюне. У супругов есть сын. Вместе они проживают за границей, а именно в Германии. За это Олегу Виннику прилетает критика. Дело в том, что исполнитель до полномасштабной войны жил в Украине и активно зарабатывал деньги. После 24 февраля 2022 года Винник выехал из страны и поселился в Германии. О полномасштабном российском вторжении в Украину певец долгое время вообще молчал. Впоследствии Олег Винник заявил, что выехал из страны из-за тяжелой болезни. Бывший продюсер артиста опроверг это и рассказал о нелегальном пересечении границы певцом. Недавно Винник ответил на эти упреки и назвал документ, благодаря которому выехал из Украины.