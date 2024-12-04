Скандальный Волошин прямо из-за границы ошеломил отчима роскошным подарком за более 3 млн грн

Популярный блогер Александр Волошин, который летом сообщил о выезде из Украины, похвастался элитным подарком для своего отчима.

По словам блогера, отчим Александр для него сразу стал вторым отцом. Волошин на своем YouTube-канале признался, что почти сразу после знакомства с отчимом в детстве у них завязались отличные отношения. Так, отчим воспитывал и поддерживал его с семи лет, как родного сына. Поэтому в старшем возрасте блогер решил отблагодарить родного человека за постоянную заботу.

"У меня есть папа, а есть батя. Папа – это человек, с которым я прожил до шести лет, а батя появился в моей жизни в семь или восемь лет. Уже примерно 20 лет моя мама и батя живут вместе. Делают жизнь друг друга более счастливой. Уверен, что они проживут до старости. То, насколько батя смог меня, чужого человека, принять, для меня в сознательном возрасте нереальное удивление. Он относился к моему младшему брату, своему родному сыну, и ко мне с одинаковой любовью и теплотой. Никогда в жизни я не чувствовал, что кого-то больше любят. Наоборот, он даже мне больше уделял времени и всегда переживал. Он меня полюбил, как и я его. И в один момент я понял – это мой батя. Может быть два отца", — растрогал звезда Сети.

Александр Волошин с семьей / Фото: скриншот с видео

Так, Александр Волошин в знак благодарности отчиму осуществил его мечту – приобрел для него Mercedes за свыше 3 млн грн. Блогер преподнес сюрприз довольно оригинальным способом. Из-за границы, где он сейчас проживает, направил тайный план и заранее попросил родителей оказать ему услугу. Мол, ему нужно записать видео с благодарностью возле автомобиля для военных. Однако уже во время записи к родителям Волошина подъехал еще один автомобиль, предназначенный уже для отчима.

"Мой кум, помощница, оператор едут в Бердичев для того, чтобы вручить отцу подарок. Родители думают, что приедет просто машина для Бердичевского подразделения. Ничего другого они не подозревают. Когда они выйдут к машине для военных, то начнут снимать видео, как отец благодарит за машину, которая поедет на такое-то направление. Для моей отчетности. В этот момент перед ним заедет его машина", – поделился Волошин.

Отчим Александра Волошина / Фото: скриншот с видео

Отчим Александра Волошина / Фото: скриншот с видео

Такая неожиданность довела до слез обоих родителей блогера. Отчим Александра признался сыну по видеосвязи, что потерял дар речи от шока. Но впоследствии со слезами поблагодарил Волошина и сразу взялся порулить новым Mercedes. За этим процессом блогер наблюдал из Испании по видеосвязи.

"У меня ком в горле. Большое спасибо! Я тебя очень люблю, сынок. Нет слов. Я думал это машина для военных", — высказался отчим Александр.

Отчим Александра Волошина / Фото: скриншот с видео

Мама Александра Волошина / Фото: скриншот с видео

Отчим Александра Волошина / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно ведущая 1+1 Соломия Витвицкая показала редкие фото со своей мамой и удивила ее молодым видом.

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