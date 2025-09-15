Скандальный Волошин разошелся с новой девушкой: "Саша нестабильный, такого кадра еще не встречала"

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Скандальный блогер Александр Волошин, который во время полномасштабной войны уехал за границу, разошелся с девушкой.

По крайней мере, именно так утверждает модель OnlyFans и блогерша Алина Миронец. В частности, пользователи обратили внимание, что Александр Волошин удалил их совместные снимки со своего фотоблога. Поэтому, пользователи поинтересовались, что же между ними происходит на самом деле.

Алина Миронец заверила, что никаких драм не было. Они просто сели и откровенно поговорили друг с другом, после чего поняли, что не являются парой. Блогерша уверяет, что находится в прекрасных отношениях с Александром Волошиным, но приятельских. Также они поддерживают связь друг с другом.

Александр Волошин и Алина Миронец / © instagram.com/voloshyn_xx

"Мы в первую очередь стали партнерами и друзьями. Много дали друг другу, прекрасно коммуницируем или коммуницировали. Самое важное, что мы, оставаясь честными, сели и сказали друг другу о том, что мы не пара и никогда не будем ею. Это не была любовь женщины и мужчины. Это была любовь человека к другому человеку", - говорит блогерша.

Также Алина Миронец благодарна Волошину, что тот появился в ее жизни и подарил бесценный опыт. По словам блогерши, таких людей она еще не встречала: "Саша нестабилен, чем он и прекрасен. Я такого кадра еще не встречала, а это значит бесценный опыт".

Пост Алины Миронец

Напомним, Александр Волошин и Алина Миронец рассекретили свои отношения в начале августа. Они познакомились в Сети, а уже потом встретились в реальной жизни. Впоследствии между ними закрутился роман. Правда, они и раньше делились, что это более партнерские отношения. Кстати, ранее Александр Волошин удивил, как бывшая жена Анна Тринчер отреагировала на его новые отношения.