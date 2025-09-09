Скандальный Волошин удивил реакцией экс-супруги Тринчер на его новую возлюбленную: "Была обида"

Анна Тринчер, Александр Волошин и Алина Миронец

Скандальный блогер Александр Волошин после заявления о своем новом романе раскрыл реакцию на это его бывшей жены, певицы Анны Тринчер.

Ранее блогер не скрывал, что после развода иногда общался с артисткой. Сейчас он объясняет, что это было с целью проработки старых образов друг на друга. Но в итоге, все изменила ситуация после того, как звезда закрутил роман с моделью OnlyFans и блогером Алиной Миронец. В интервью Василию Тимошенко Волошин признался, что Тринчер просто прекратила за ним следить в соцсетях.

"У нее была обида на меня. Она говорила, что боится меня, как огня, как черта. И она хотела это исправить. Мы начали общаться. Думаю, что это восприятие меня немного осталось. После того, как я начал встречаться с Алиной, то она везде отписалась от меня. И сейчас опять не общаемся. Может, начнем, не знаю", — признался блогер.

Скандальный блогер теперь фокусируется на новой девушке и говорит, что это впервые после бывшей, кто сумел так глубоко его понять. Более того, они договорились об особом формате отношений, где они больше похожи на партнерство. В то же время Волошин раскрыл их бюджет и признался, что все ее финансовые потребности покрывает именно он.

"Уже через несколько дней я сказал ей, что хочу, чтобы она была со мной. И именно не в формате девушки, а в формате партнерши. Мы договорились, что мы не пара, а партнеры — больше, чем отношения, больше, чем друзья, больше, чем все. Если у меня возникнет идея о свободных отношениях, то я спокойно могу к ней прийти без страха. Это не про бабочки в животе. Было понимание, что это мой человек, и спокойствие. Я — бюджет. Когда надо, то кидаю деньги. Думаю, 2-4 тыс. долларов в месяц", — добавил беглец.

Напомним, Александр Волошин после побега за границу назвал скандальную причину, почему отказывается донатить на ВСУ.