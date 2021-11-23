Скандальный жених Анны Тринчер залил машину матери монтажной пеной

Александр продолжает удивлять странными поступками.

Жених певицы и блоггера Анны Тринчер, бизнесмен, который в свои 24 уже зарабатывает десятки тысяч долларов, и по совместительству блоггер Александр Волошин известен своими скандальными проделками с полицией и отобранным айфоном.

Но на этих подвигах парень останавливаться не собирается. Так, на днях Волошин отличился тем, что залил машину своей матери монтажной пеной. Правда, прежде заботливо завернул транспортное средство пленкой, пишет "Униан".

УНИАН

Как рассказали очевидцы происшествия, инцидент произошел в минувшую субботу в Бердичеве во дворе на улице Братьев Михеевых.

"Если не ошибаюсь, то это тот самый автомобиль, который когда-то подарил своей маме блоггер Александр Волошин. Дети мне рассказывали, что, залив автомобиль монтажной пеной, он разыграл свою маму. Просматривая его блог, я так поняла, что это месть за борщ, который она вылила в багажник его авто", – рассказала местная жительница Екатерина.

Речь идет о недавнем инциденте, когда мама Волошина в его красный спорткар вылила борщ. Видео этого события блоггер запостил у себя в TikTok.

@voloshyn_97 Мама сказала это видео не наберет много, а я сказал будет больше миллиона, вот и посмотрим) ♬ оригинальный звук — Волошин Александр

Вполне возможно, что таким, несколько необычным образом, парень отомстил.

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