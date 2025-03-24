Скандальный Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном насилии

Скандальный французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по делу сексуального насилия.

Суд состоится уже сегодня, 24 марта, в Париже. Актера будут судить по делу о сексуальном насилии над двумя женщинами, которое якобы произошло в 2021 году во время съемок фильма "Зеленые ставни". Тогда 34-летняя ассистентка режиссера и 54-летняя сценаристка заявляли о ненадлежащем поведении со стороны Депардье на съемочной площадке. Актер якобы совершал против женщин сексуальное насилие, домогался их и оскорблял, пишет The Guardian.

Сам Жерар Депардье все обвинения отрицает. Впрочем, актриса Анук Гринберг, которая также играла в фильме, поддержала женщин, добавив, что артист позволял себе "непристойное поведение". В общем, суд по этому делу должен был состояться еще в октябре прошлого года. Однако судебное заседание перенесли из-за ухудшения состояния здоровья актера.

Жерар Депардье в суде / Фото: Associated Press

В общей сложности, с 2018 года Жерера Депардье более 20 женщин обвиняли в сексуальном насилии. Первой это сделала актриса Шарлотта Арнольд. Правда, сначала она подала заявление анонимно, однако, когда прокуратура закрыла дело, то раскрыла свою личность и выдвинула новые обвинения. Пока что до суда дошли только два дела. Сам Жерар Депардье все обвинения отрицает.

Напомним, недавно суд вынес приговор по делу звезды сериала "Эйфория" Александра Вествуда. Актера отправили более чем на 15 лет за решетку за изнасилование и педофилию.

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